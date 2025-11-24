Юрист Моторин рассказал, что грозит детсаду в Сочи, где ребенок получил ожог

Годовалую девочку с химическим ожогом после посещения частного детского сада госпитализировали 11 ноября. Ребенок провел в больнице восемь дней.

Тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда установит экспертиза. Исходя из этого правоохранительные органы будут давать оценку действиям сотрудникам частного дошкольного учреждения, рассказал юрист Евгений Моторин.

Юрист отметил, что по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, им может грозить до шести лет лишения свободы, но если выяснится, что сотрудники детсада не оказали медицинскую помощь ребенку вовремя, то грозит ответственность по статье об оставлении в опасности.

Кроме того, в случае длительного лечения ребенка в случившемся можно увидеть признаки преступления по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Наказание по ней предусматривает до 1 года лишения свободы с лишением права заниматься образовательной деятельностью на срок до трех лет.

Моторин подчеркнул, что родители пострадавшей девочки могут через суд потребовать компенсацию морального вреда. В таких ситуациях суды взыскивают 200-500 тыс. рублей. Также родители могут взыскать с руководства учреждения расходы на лечение и реабилитацию девочки.

По словам юриста, в этой ситуации речь идет о некачественно оказанных услугах, поэтому за неудовлетворение требований в досудебном порядке детсаду грозит штраф в размере 50% от взысканной суммы, сообщает kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию обратились 11 ноября из Центра охраны материнства и детства. В медучреждении сообщили, что из частного детского сада доставили девочку в возрасте 1 год и 10 месяцев с химическим ожогом.

Ребенок провел в больнице восемь дней. По словам родителей, руководство частного детсада сообщило, что ребенка подмывали мылом. Однако папа девочки считает, что няня могла перепутать средства. После огласки случившегося проверкой дошкольного учреждения займется прокуратура.

