В Сочи девочку доставили в больницу с химическим ожогом из частного детсада
Информация об инциденте, который произошел почти две недели назад, появилась только 23 ноября.
Из Центра охраны материнства и детства 11 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в медучреждение с химическим ожогом из частного детского сада доставили девочку — малышке 1 год и 10 месяцев.
По информации из соцсетей, мама девочки привела ее в сад, а спустя пару часов ей написали и попросили прийти за дочерью. Воспитатели сообщили женщине, что раздели воспитанницу и увидели на ее коже вскрывшийся пузырь — место якобы обработали присыпкой. Малышку доставили в больницу, где диагностировали химический ожог. Ребенок провел в больнице восемь дней.
По словам родителей, руководство частного детсада сообщило, что ребенка подмывали мылом. Однако папа девочки предполагает, что нянечка могла перепутать средства. Сообщается, что родители малышки обратились в надзорные органы.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сейчас ребенок находится дома, жизни девочки ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
