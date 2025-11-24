В Сочи прокуратура проверит частный детский сад, в котором ребенок получил ожог

Двухлетняя девочка попала в больницу с химическим ожогом из частного детсада. Прокуратура Адлерского района Сочи заинтересовалась случившимся и организовала проверку.

Информация об инциденте, который произошел почти две недели назад, появилась в соцсетях только 23 ноября.

«Организованы проверочные мероприятия по факту размещения в одном из мессенджеров публикации о причинении малолетней телесных повреждений в виде термического ожога кожи в частном детском центре «Двор», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию обратились 11 ноября из Центра охраны материнства и детства. В медучреждении сообщили, что из частного детского сада доставили девочку в возрасте 1 год и 10 месяцев с химическим ожогом. Ребенок провел в больнице восемь дней. По словам родителей, руководство частного детсада сообщило, что ребенка подмывали мылом. Однако папа девочки считает, что няня могла перепутать средства.

