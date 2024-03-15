Юрий Бурлачко проголосовал на выборах президента России

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко утром 15 марта посетил избирательный участок № 22-09 в Прикубанском округе Краснодара.

Глава Законодательного собрания Краснодарского края подчеркнул, что выборы президента — важнейшее событие для всех жителей страны. Они определят не только главу государства, но и вектор развития России на ближайшие годы.

«Как всегда Кубань проявит традиционную для региона политическую активность. Ведь сегодня у каждого из нас есть понимание дальнейших перспектив развития страны. В сложившейся международной ситуации ей как никогда необходимы цельность, единство и твердая политическая воля. Только лишь сохраняя стабильность и преемственность курса, наша страна получит возможность дальнейшего устойчивого развития», — отметил Бурлачко.

Также спикер ЗСК выразил уверенность, что выборы на Кубани пройдут на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе для голосования маломобильных граждан создали все необходимые условия, в том числе на избирательных участках будут работать волонтеры, которые при необходимости помогут людям с инвалидностью.

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