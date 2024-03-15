Крайизбирком: для голосования маломобильных людей на Кубани создали все условия

В этом году выборы президента России продлятся в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

На Кубани создали все необходимые условия, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав граждан с инвалидностью. Так, почти все помещения для голосования — 2 тыс. 766 комиссий — разместили на первых этажах зданий. Пандусами и кнопками обеспечили 2 тыс. 425 избирательных участков, 1 тыс. 894 участков — спецоборудованием.

Также на избирательных участках организовали дежурство волонтеров, которые при необходимости окажут помощь маломобильным гражданам.

Для людей с ограниченными возможностями зрения и пенсионеров на 1 тыс. 36 избирательных участках предусмотрели трафареты с прорезями для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня. Столько же помещений оснастили информационными материалами, выполненными крупным шрифтом.

Также 220 информационных материалов для голосования были выполнены шрифтом Брайля, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края.

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