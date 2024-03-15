В России 15 марта начались выборы президента

В этом году президентские выборы в РФ продлятся в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В Краснодарском крае утром 15 марта открылись 2865 избирательных участков. В них обеспечили доступность для маломобильных граждан и все необходимые меры безопасности. В населенных пунктах региона, где избирательные участки отсутствуют, для жителей организуют специальный транспорт. На Кубани дополнительно открыли 37 временных избирательных участков в следственных изоляторах, больницах, судах, воинских частях, железнодорожном вокзале и аэропорту.

Помощь в организации выборов президента России и наблюдению за ними окажет корпус волонтеров. Общественная палата Кубани направит на все избирательные участки региона 5,6 тыс. наблюдателей.

Кроме того, 15, 16 и 17 марта в краевой столице будет работать Центр общественного наблюдения. Здесь организуют онлайн-видеонаблюдение за избирательными участками. В Центре будут работать социологи, юристы, политологи, международные эксперты и студенты.

В этом году на выбора президента России представлены четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

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