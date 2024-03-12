Голосование на выборах президента досрочно началось на судах портов Черного моря

Досрочное голосование стартовало 12 марта. В нем могут принять участие находящиеся в плавании моряки судов, относящихся к портам Черноморского побережья.

Территориальная избирательная комиссия совместно с капитанами судов обеспечила для моряков все необходимые условия. Благодаря этому они могут реализовать свое избирательное право в полной мере. Голосование организовали на водных объектах. Экипажи судов могут проголосовать, не выходя на сушу, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Краснодарского края.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. В них могут принять участие все желающие граждане РФ.

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