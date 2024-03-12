Избирательные участки Краснодарского края готовы к выборам президента РФ

Президентские выборы в России пройдут 15, 16 и 17 марта. Подготовку региона к проведению голосования обсудили на заседании Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан на территории Кубани.

В дни выборов президента России в Краснодарском крае будут открыты 2 тыс. 865 избирательных участков. В них обеспечены доступность для маломобильных граждан и меры безопасности. В населенных пунктах, где избирательные участки отсутствуют, для жителей организуют специальный транспорт.

Помощь в организации выборов и наблюдению за ними окажет корпус волонтеров. Общественная палата Кубани направит на все избирательные участки региона 5,6 тыс. наблюдателей.

Кроме того, 15, 16 и 17 марта в краевой столице будет работать Центр общественного наблюдения. Здесь организуют онлайн-видеонаблюдение за избирательными участками. В Центре будут работать социологи, юристы, политологи, международные эксперты и студенты.

«15, 16 и 17 марта жители Краснодарского края придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за будущее наших детей, за самобытность и суверенитет России», — цитирует председателя Общественной палаты Кубани Любовь Попову пресс-служба организации.

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