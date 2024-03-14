На Кубани начал работать Центр общественного наблюдения за выборами

Центр общественного наблюдения за выборами (ЦОН) презентовали Общественной палате России 14 марта.

ЦОН Кубани будет круглосуточно контролировать работу всех избирательных участков края 15, 16 и 17 марта.

Кубанских наблюдателей поприветствовали федеральные коллеги. В их числе председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю, председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова и сопредседатель Коордсовета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

ЦОН находится в Краснодаре, на улице Советской, 30 на третьем этаже. Вход для граждан свободный. Помещение доступно для маломобильных граждан.

Сообщается, что в Центре общественного наблюдения оборудовано 30 рабочих мест с компьютерами для посетителей. Для представителей партий, заключивших соглашения с краевой Общественной палатой, зарезервированы семь рабочих мест.

В помещении имеется видеостена для непрерывного онлайн-наблюдения за более чем 1 тыс. 800 избирательными участками. Кроме того, еще более чем на 1 тыс. участков будет вестись непрерывная видеозапись. Также будут организована онлайн-связь с наблюдателями, с крайизбиркомом, ОП РФ и НОМ.

В ЦОН будут работать члены краевой Общественной палаты, представители ОП РФ, правозащитных общественных организаций, краевых СМИ, юристы, политологи, социологи, медиаторы.

Впервые к работе в ЦОН привлекли большое количество молодежи. Волонтеры общественных организаций и студенты КубГУ и КубГТУ будут работать в мониторинговой, юридической и информационной группах.

Председатель Общественной палаты Кубани, глава краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Попова подчеркнула, что для избирателей созданы все необходимые условия.

«В Краснодарском крае обеспечены все условия, чтобы наши избиратели могли реализовать свое конституционное право и 15, 16, 17 марта проголосовать за сохранение суверенитета и самобытности России. Многоуровневая система наблюдения позволяет вскрывать попытки распространения недостоверной информации, выявлять и пресекать провокации со стороны дискредитаторов российских выборов», — цитирует Попову пресс-служба Общественной палаты Кубани.

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