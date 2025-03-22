Взрыв в многоэтажке произошел в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

Инцидент случился поздним вечером 21 марта на улице Горсоветской в Пролетарском районе областного центра.

Взрыв в многоэтажном доме произошел из-за атаки беспилотников. Повреждения получили фасад и шесть квартир — выбило стекла и рамы на нескольких этажах.

Пострадали два человека, с резаными ранами их доставили в больницу. Еще нескольким жильцам многоэтажки медики оказали помощь на месте, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По словам главы региона, кроме Ростова-на-Дону ночью 22 марта атаку БПЛА отразили еще на четырех территориях области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с пятницы на субботу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских дронов над территорией России. Семь БПЛА сбили над Черным морем, один — над Азовским. Шесть беспилотников обезвредили над территорией Ростовской области.

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