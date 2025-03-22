Восемь украинских БПЛА сбили ночью 22 марта над Черным и Азовским морями

Вооруженные силы Украины прошедшей ночью предприняли очередную попытку атаки объектов на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских дронов. Семь БПЛА сбили над Черным морем, один — над Азовским.

Еще 12 беспилотников обезвредили над Воронежской областью, 11 — над Белгородской. Шесть дронов сбили над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Волгоградской области.

Три БПЛА перехватили над Астраханской областью, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями.

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Сейчас пожарные борются с огнем на соседнем резервуаре, которые повредился и загорелся в ночь на 21 марта. Площадь пожара составляет 1 тыс. 250 кв. метров. Также охлаждают остальные 3 резервуара нефтебазы, чтобы не допустить распространения огня.

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