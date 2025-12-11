Взрослый и ребенок погибли при взрыве в лаборатории вуза в Перми

ЧП произошло 11 декабря в одном из учебных корпусов Пермского национального исследовательского политехнического университета.

По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. Испытательная машина сошла с гидродинамического стенда в результате нарушения технологического процесса.

В результате ЧП погибли мужчина и 8-летняя девочка. Еще три человека пострадали. Сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии, их госпитализировали в медучреждения Перми, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Также назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы с целью установления причины пожара и гибели людей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

