Экипаж рухнувшего в Ивановской области самолета Ан-22 погиб

По факту крушения самолета АН-22 «Антей» Военный следственный отдел СК РФ по Ивановскому гарнизону возбудил уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам.

Предварительно установлено, что 9 декабря самолет АН-22, выполнявший тестовый полет, потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фрагменты рухнувшего Ан-22 обнаружили на воде в Уводьском водохранилище. На борту находились семь человек. Сообщалось, что воздушное судно совершало плановый облет после ремонта. По сообщению Минобороны РФ, самолет упал в безлюдном районе.

