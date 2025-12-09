Ан-22 рухнул в Ивановской области, на борту находились семь человек

Авиакатастрофа произошла 9 декабря в районе Уводьского водохранилища.

Как сообщили оперативные службы, фрагменты рухнувшего Ан-22 обнаружили на воде. Самолет совершал плановый облет после ремонта.

На борту находились семь человек. На место крушения выдвинулась поисково-спасательная команда, сообщает ТАСС.

В Минобороны РФ сообщили, что самолет упал в безлюдном районе. Для установления всех обстоятельств к месту крушения вылетит комиссия ВКС России.

