Ан-22 рухнул в Ивановской области, на борту находились семь человек

Ан-22 рухнул в Ивановской области, на борту находились семь человек
Авиакатастрофа произошла 9 декабря в районе Уводьского водохранилища. 

Как сообщили оперативные службы, фрагменты рухнувшего Ан-22 обнаружили на воде. Самолет совершал плановый облет после ремонта.

На борту находились семь человек. На место крушения выдвинулась поисково-спасательная команда, сообщает ТАСС. 

В Минобороны РФ сообщили, что самолет упал в безлюдном районе. Для установления всех обстоятельств к месту крушения вылетит комиссия ВКС России.

Читайте также: четыре человека погибли после падения вертолета на частный дом в Дагестане. Вертолет Ка‑226 разбился во второй половине дня 7 ноября между Избербашем и Махачкалой, в районе поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики.

