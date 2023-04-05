Вы простудились: первые шаги при ОРВИ

Уже при первых симптомах болезни нужно стремиться как можно быстрее справиться с простудой, чтобы болезнь не перешла в более сложное течение. Кто-то использует народные средства, кто-то сразу бежит в аптеку за всеми возможными видами таблеток.

Однако заниматься самолечением не стоит — если БАДы и домашние отвары не помогли, нужно обратиться к врачу.

Симптомы ОРВИ

Клинические проявления меняются в зависимости от разных факторов: возраста, здоровья больного, типа возбудителя. Однако чаще всего простуда сопровождается общими симптомами: ознобом, слабостью, повышенной температурой, кашлем, насморком или заложенностью носа, болью в горле, головной болью.

Что делать при ОРВИ?

Самое главное при самостоятельных попытках вылечить начальные симптомы — не пить антибиотики без назначения врача (при ОРВИ они все равно не помогут) и не перегревать организм.

Отдыхайте. Не нужно геройствовать и пытаться доползти до работы. Во-первых, вам станет хуже, во-вторых — вы можете заразить коллег. Дома лучше выспаться, регулярно проветривать помещение и исключить любые физические нагрузки до выздоровления.

Пейте воду и ешьте витамины. Одна из основных рекомендаций во время ОРВИ — соблюдать питьевой режим, потому что при болезни организм теряет влагу, которую нужно восполнять. Также большое количество воды поможет быстрее вывести микробы и токсины из организма.

Пить можно не только воду, но и морсы, чаи, отвары трав, шипучие витамины и даже глинтвейн (безалкогольный). Во все напитки можно добавлять имбирь, лимон и мед.

Стоит есть больше фруктов и овощей, особенно яблок, апельсинов, квашеной капусты, лимонов, помидоров и черной смородины. В них содержатся полезные для иммунитета витамины, в том числе витамин С. Также можно съесть аскорбинку — лишней она точно не будет.

Обратите внимание на противовирусные препараты. В аптеках сейчас можно найти около 5–10 видов разных противовирусных, которые помогут на ранней стадии убить вирус в организме. Также в таких препаратах часто содержатся противовоспалительные и противоаллергенные компоненты, что поможет улучшить общее самочувствие. Однако перед приемом лучше спросить у врача, нужны ли они вашему организму.

Сделайте упор на проблемную часть. Если болит горло — полощите его не менее 4-5 раз в день, если насморк — промывайте физраствором или морской водой. «Нападать» на сосудосуживающие сразу не стоит — возможно, вам удастся справиться сначала без них.

Также важно не пытаться остановить кашель — если организм пытается от чего-то избавиться, это не просто так.

Народные средства можно, но в меру. Излюбленный продукт в народе для лечения простуды — мед. Однако важно помнить, что все полезные свойства он теряет при температуре выше 40 °С, поэтому есть его лучше вместе с чаем или горячим молоком, но не смешивая. Промывать нос раствором меда с водой — нельзя: мед сильный аллерген, поэтому последствия таких промываний могут быть еще хуже, чем сама простуда.

Можно есть чеснок, главное не перестараться — большое количество чеснока может вызвать боли в желудке. От ингаляций над картошкой лучше отказаться, если болит голова или есть сильная заложенность носа. Малина полезна в любом виде — замороженная и залитая кипятком, варенье, свежая.

Если в течение нескольких часов лучше вам не стало, а симптомов стало только больше, стоит вызвать врача.

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