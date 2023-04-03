Шесть препаратов для лечения повышенного уровня холестерина: работают или нет?

Повышенный уровень холестерина часто становится причиной развития атеросклероза. В сосудах образуются холестериновые бляшки, которые, в свою очередь, ведут к стенокардии, инфаркту миокарда и инсульту.

О существующих на сегодняшний день препаратах для снижения холестерина, их плюсах и минусах рассказал в своем Telegram-канале врач-кардиолог, врач общей практики, теле- и радиоведущий, автор книг о здоровье Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников.

Он отметил, что уже не одно десятилетие для этих целей применяются препараты из группы статинов. На данный момент они являются самыми эффективными. Также, по словам Мясникова, широко используются новые препараты из группы ингибиторов PCSK-9. К таковым, например, относятся «Алирокумаб» и «Эволокумаб». Однако они являются «препаратами резерва» и очень дорого стоят.

Для тех, кто не может применять статины из-за побочных эффектов, Мясников предложил несколько альтернативных решений, а также рассказал об устаревших препаратах.

«Эзетимиб»

Это очень известный препарат, который назначают почти так же часто, как статины. Иногда его назначают одновременно с ними для снижения проявления побочных эффектов.

Бемпедоевая кислота — Nexletol

Этот новый препарат способен частично блокировать выработку холестерина. Он не вызывает болей в мышцах и является хорошей альтернативой статинам. Есть и побочный эффект — повышает синтез мочевой кислоты.

Никотиновая кислота, ниацин. Витамин В-3

Препарат повышает уровень «хорошего» холестерина. Однако в эффективных дозах (это от 2 до 4,5 г) плохо переносится. Вызывает прилив крови, тошноту, покраснение кожи, повышает температуру и уровень сахара в крови. Никотиновую кислоту для снижения уровня холестерина сегодня применяют крайне редко, в случаях наследственной гиперхолестеринемии.

Фибраты (безофибрат)

Тоже почти не используются. Сегодня их могут назначать только в случае очень высокого уровня триглицеридов. Роль фибратов в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний многие врачи отрицают.

«Холестерамин»

Препараты, связывающие желчные кислоты, тоже ушли в прошлое. «Холестерамин» и «Пробукол», по словам доктора Мясникова, могут представлять только исторический интерес.

«Эпротиром»

Это гормон щитовидной железы. В настоящее время ведутся исследования его возможностей понижать холестерин. Однако, как отмечает Мясников, исследуют их «без особого энтузиазма».

Все лекарственные средства указаны для ознакомления. Принимать их можно строго по назначению лечащего врача!

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