ВЦИОМ: 72% россиян заявили, что выборы президента прошли честно

По данным опроса ВЦИОМ, с сомнением к результатам выборов президента РФ отнеслись только 13% опрошенных.

Сообщается, что к моменту проведения опроса 85% граждан РФ ознакомились с итогами народного волеизъявления. О доверии результатам президентских выборов заявили 72% респондентов. При этом 54% опрошенных доверяют полностью.

С сомнением к цифрам отнеслись 13% опрошенных жителей РФ. Еще 14% респондентов заявили, что пока не знают, сколько процентов набрали кандидаты, сообщает телеканал 360.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», окончательные итоги выборов президента РФ подведут 21 марта. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Николая Харитонова с 4,31% голосов. Третью строчку занимает представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он набрал 3,85% голосов. Четвертое место с 3,20% голосов занял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.