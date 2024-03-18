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По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов на выборах

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-itogam-obrabotki-100-protokolov-putin-nabral-87-28-golosov-na-vyborah
По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов на выборах
Фото ЦИК РФ

Действующий президент России Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей. 

Предварительные результаты опубликованы на сайте ЦИК РФ.

Второе место у кандидата от КПРФ Николая Харитонова, он набрал 4,31% голосов.

На третьем — представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85%. Четвертое место занял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, набрав 3,20% голосов избирателей.

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