По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов на выборах

Действующий президент России Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

Предварительные результаты опубликованы на сайте ЦИК РФ.

Второе место у кандидата от КПРФ Николая Харитонова, он набрал 4,31% голосов.

На третьем — представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85%. Четвертое место занял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, набрав 3,20% голосов избирателей.

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