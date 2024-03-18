На выборах президента РФ проголосовали 90,6% избирателей Кубани

Избирательная комиссия Краснодарского края опубликовала предварительные итоги выборов президента РФ на Кубани, назначенных на 17 марта.

Активность кубанских избирателей составила 90,6%. Число избирателей, включенных в списки — 4422483. Полученных бюллетеней — 4294496. Погашенных бюллетеней — 287758. Действительных бюллетеней — 3981975. Недействительных — 23771.

По состоянию на 8:11 18 марта, Владимир Путин набрал 92,59% голосов. Вторую строчку занимает Николай Харитонов с 3,42% голосов. За ним идет Леонид Слуцкий с 2,01% голосов. Владислав Даванков набрал 1,38% голосов.

На ближайшем заседании избирательной комиссии Краснодарского края будет подписан протокол об итогах голосования на территории Краснодарского края на выборах Президента Российской Федерации, сообщает Избирком Кубани в Telegram.

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