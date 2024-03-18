Памфилова: окончательные итоги выборов президента РФ подведут 21 марта

Об этом 18 марта сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В настоящее время участковые комиссии по всей стране практически завершили работу.

Памфилова также отметила, что явка на прошедших выборах стала рекордной в истории современной России. В голосовании на участках приняли участие более 87,1 млн жителей РФ. Это 77,44% избирателей.

«Официальное заседание ЦИК об итогах выборов президента состоится в четверг», — цитирует Памфилову «РИА Новости».

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