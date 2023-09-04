Все пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды

Пляжи на курорте закрыли 4 сентября из соображений безопасности из-за неблагоприятных погодных условий.

На пляжах вывесили флаги о запрете купания. Об этом сообщили в мэрии Сочи.

По состоянию на утро понедельника все реки в Сочи находятся в берегах, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами. В Краснодарском крае ожидается подъем уровня воды в реках.