Все пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды
Происшествия
04.09.2023 09:43
Пляжи на курорте закрыли 4 сентября из соображений безопасности из-за неблагоприятных погодных условий.
На пляжах вывесили флаги о запрете купания. Об этом сообщили в мэрии Сочи.
По состоянию на утро понедельника все реки в Сочи находятся в берегах, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами. В Краснодарском крае ожидается подъем уровня воды в реках.