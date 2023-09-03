Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-sochi-iz-za-livnej-s-grozami?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ухудшение погоды прогнозируется 3 сентября.

По данным синоптиков, в период с 10:00 и до конца суток, а также на следующий день в Сочи ожидается ливни с грозами, град, усиление ветра до 20-25 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Сочинцев и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧС звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: погода будет переменчивой и нестабильной — когда ждать прохлады в Краснодарском крае?

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 сентября?
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 сентября?
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Халва: чем полезна и кому нельзя
Халва: чем полезна и кому нельзя
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях