Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами

Ухудшение погоды прогнозируется 3 сентября.

По данным синоптиков, в период с 10:00 и до конца суток, а также на следующий день в Сочи ожидается ливни с грозами, град, усиление ветра до 20-25 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Сочинцев и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧС звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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