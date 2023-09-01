Погода будет переменчивой и нестабильной: когда ждать прохлады в Краснодарском крае?

Волна тепла в Краснодарском крае 1 сентября достигнет своего пика. Местами днем температура воздуха будет +37 °С.

Однако к территории Краснодарского края уже приблизились фронтальные разделы циклона. Они в ближайшие дни постепенно принесут в регион долгожданные дожди и понижение температуры воздуха.

В Краснодарском крае 1 сентября ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Сильный дождь ожидается днем 2 сентября в отдельных районах южной половины края, сообщает Краснодарский ЦГМС.

По данным многолетних наблюдений, самая низкая температура воздуха в Краснодаре была 1 сентября 1945 года — всего +8,5 °С.

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