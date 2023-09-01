Синоптики: волна жары в Краснодаре вышла на максимум

По данным центра погоды «Фобос», 1 сентября погода в Краснодарском крае будет по-летнему жаркой.

По словам ведущего сотрудника центра Михаила Леуса, накрывшая Краснодарский край волна тепла «достигла своего апогея». Кубань останется на периферии антициклона — погода будет солнечной, сухой и аномально жаркой.

«И лишь на крайнем западе края местами прошумят долгожданные грозовые дожди. Температура воздуха +35…+37 °С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что около нормы», — написал Леус в Telegram.

Синоптик добавил, что 2 сентября в Краснодаре осадков не ожидается. Температура воздуха достигнет +32…+34 °С.

При этом в Краснодарском ЦГМС сообщили, что сильные дожди 2 сентября возможны в отдельных районах южной половины края.

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