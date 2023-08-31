Опять 35: синоптики рассказали о погоде в Краснодаре 1 сентября

По данным центра погоды «Фобос», 31 августа на территории Кубани будет действовать антициклон, который не позволит зайти на территорию региона дождевым облакам.

Это значит, что южные потоки в атмосфере усилят поступление в регион хорошо прогретого воздуха, вновь повышая температуру.

Как сообщил ведущий сотрудник центра Михаил Леус в своих соцсетях, температура воздуха в столице Кубани составит +34…+36 °С. Ветер восточный 4-9 м/с.

В первый день сентября осадков в Краснодаре не ожидается, будет вновь жарко. Воздух прогреется до +35…+37 °С.

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