В Краснодарский край вернется жара до +36 °C

Погода на Кубани продолжает находиться под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления. Температура воздуха днем поднимется выше +35 °C, а дождей в ближайшие дни не ожидается.

По прогнозу синоптиков, 28 августа в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +30…35 °C, а ночью опустится до 12…17 °C. В горах днем +20…25 °C, ночью +8…13 °C.

На Черноморском побережье будет небольшая облачность, без осадков. Порыва ветра достигнут 12-14 м/с, в Новороссийске — до 15-17 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +31…36 °C, а ночью опустятся до +19…24 °C.

В Краснодаре в понедельник будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +33…35 °С, а ночью опустится до +15…17 °С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 6-11 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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