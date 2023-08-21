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Второй подряд: в Краснодаре вновь зафиксировали температурный рекорд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtoroj-podryad-v-krasnodare-vnov-zafiksirovali-temperaturnyj-rekord?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Второй подряд: в Краснодаре вновь зафиксировали температурный рекорд
Фото freepik.com

Из-за антициклона 21 августа вновь обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха.

«В 15:00 температура на городской метеостанции Краснодара достигла отметки в +36,8 °С, что на 0,3 °С выше, чем прежнее достижение этого дня, принадлежавшее 1957 году», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Точное значение стало известно после снятия показаний с максимальных термометров — новый рекордный максимум для 21 августа в Краснодаре составил +37,1 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар 20 августа побил рекорд по жаре 1969 года. Теперь для 20 августа он составляет +38,4 °С, что на 0,4 °С выше прежнего достижения.

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