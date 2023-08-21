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Новые рекорды жары: в Краснодаре 20 августа обновился суточный максимум температуры воздуха

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-rekordy-zhary-v-krasnodare-20-avgusta-obnovilsya-sutochnyj-maksimum-temperatury-vozduha
Новые рекорды жары: в Краснодаре 20 августа обновился суточный максимум температуры воздуха
Фото freepik.com

В Краснодарском крае продолжает властвовать антициклон, сохраняющий аномальную жару. Столбики термометров в дневные часы поднимаются до опасных отметок.

«Вчера в Краснодаре обновился суточный максимум температуры воздуха. Теперь для 20 августа он составляет +38,4 °С, что на 0,4 °С выше прежнего достижения 1969 года», — написал в Telegram ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что высока вероятность того, что 21 августа в Краснодаре снова обновится суточный рекорд температуры воздуха. Самую сильную жару в краевом центре в этот день зафиксировали в 1957 году, она составила: +36,5 С°.

Во время сильной жары людям советуют носить светлую воздухонепроницаемую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Передвигаться советуют не спеша и больше находиться в тени. На улицу советуют выходить только утром и вечером.

Рекомендуется пить больше воды и воздержаться от употребления спиртного. Людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, призвали воздержаться от выходов на улицу без острой необходимости.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильная жара до +40 °С ожидается в Краснодарском крае до 22 августа. На Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +37 °С.

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