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Сильная жара до +40 °С ожидается в Краснодарском крае до 22 августа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnaya-zhara-do-40-s-ozhidaetsya-v-krasnodarskom-krae-do-22-avgusta
Сильная жара до +40 °С ожидается в Краснодарском крае до 22 августа
Фото unsplash.com

По прогнозу синоптиков, жаркая погода сохранится в регионе, как минимум на несколько ближайших дней.

С 19 по 22 августа столбики термометров на Кубани в дневные часы будут подниматься до опасных отметок — около +39 °С. С 20 по 22 августа на Черноморского побережье ожидается жара до +37 °С.

В связи с прогнозом на ближайшие дни на Кубани объявили экстренное предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Во время зноя людям советуют носить светлую воздухонепроницаемую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Передвигаться советуют не спеша и больше находиться в тени. На улицу советуют выходить только утром и вечером.

Рекомендуется пить больше воды и воздержаться от употребления спиртного. Людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, призвали воздержаться от выходов на улицу без острой необходимости.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе продолжает властвовать антициклон, сохраняющий изнурительную жару. По прогнозу синоптиков, дождей в ближайшие дни на Кубани не ожидается.

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