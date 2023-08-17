В Краснодарском крае продолжает властвовать антициклон, сохраняющий изнурительную жару

По прогнозу синоптиков, дождей в ближайшие дни на Кубани не ожидается.

В четверг, 17 августа в небе над Краснодарским краем продолжает властвовать обширный антициклон. Он наполняет атмосферу сухим и жарким воздухом. При такой ситуации столбики термометров снова поднимутся до высоких отметок. В ближайшие в регионе сохранится изнурительная жара.

Согласно многолетним наблюдениям, максимальная температура 17 августа в Краснодаре была в 2005 году — +38,6 °С, а минимальная в 1975 году — +9,3 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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