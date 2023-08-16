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Сильная засуха повредила урожай в Динском и Крымском районах

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnaya-zasuha-povredila-urozhaj-v-dinskom-i-krymskom-rajonah
Сильная засуха повредила урожай в Динском и Крымском районах
Фото Краснодарского ЦГМС

Атмосферная засуха распространилась в центральных и юго-западных районах Кубани 15 августа.

В этой части регионе уже месяц не выпадали эффективные осадки (от 5 мм за сутки), а температура воздуха повышалась до +30…38,5 °С.

В результате сильная засуха повредила репродуктивные органы пропашных культур в Динском и Крымском районах. Растения пожелтели и потеряли тургор, а их листья засохли. У сои и кукурузы произошел ускоренный налив и созревание зерна. У сахарной свеклы замедлился рост корнеплодов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: сильная жара до +37°С ожидается в ближайшие дни в Краснодарском крае. По данным краевого гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до высоких отметок до 17 августа.

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