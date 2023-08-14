Сильная жара до +37°С ожидается в ближайшие дни на курортах Черноморского побережья Кубани

По данным краевого гидрометцентра с 15 по 17 августа на Черноморском побережье ожидается сильная жара.

Во второй половине дня и вечером 15 августа, а также 16 и 17 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара +37°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

В связи с жарой возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с высокой температурой воздуха.

«Будьте осторожны, не выходите на улицу без головного убора, соблюдайте питьевой режим, воздержитесь от прогулок в активные солнечные часы, неукоснительно соблюдайте меры пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано предпринять меры, чтобы не допустить возникновения ЧС.

Читайте также: отдых у моря: как кубанцы и гости региона спасаются от палящего солнца.