Опасная погода: ливни и подъем уровня воды в реках ожидаются в Краснодарском крае

В Краснодаре 4 сентября температура воздуха снизится до +25–26 °С, а после снова вырастет до 28–30 °С.

Однако в крае ожидаются ливни, грозы с градом и усиление ветра до 25 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае погода будет опасной. Сильный дождь, периодически переходящий в ливень, в отдельных районах будут потоки в горах скатываться в реки, будет переполнение уровня воды в реках», — сказал метеоролог.

Он добавил, что на участке от Анапы до Сочи сохраняется опасность формирования смерчей над морем, поэтому на берег лучше не выходить, сообщает ТАСС.

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