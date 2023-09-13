ВС РФ уничтожили три беспилотных катера ВСУ в Черном море

Об этом 13 сентября около 19:30 сообщили в Минобороны России.

«13 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВС РФ ночью 13 сентября отразили попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам в Крыму. ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе 10 крылатыми ракетами. В результате на заводе произошел пожар, пострадали 24 человека. Также ВСУ нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота тремя безэкипажными катерами. Средства ПВО сбили семь крылатых ракет.