Минобороны: 10 ракет нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе

Российские военные ночью 13 сентября отразили попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам в Крыму.

ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе 10 крылатыми ракетами, а также по отряду кораблей Черноморского флота тремя безэкипажными катерами.

«Средства ПВО сбили семь крылатых ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на заводе в Крыму начался пожар после ракетной атаки ВСУ, пострадали 24 человека.