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Минобороны: 10 ракет нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-10-raket-nanesli-udar-po-sudoremontnomu-zavodu-v-sevastopole
Минобороны: 10 ракет нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе
Фото krymania.ru

Российские военные ночью 13 сентября отразили попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам в Крыму.

ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе 10 крылатыми ракетами, а также по отряду кораблей Черноморского флота тремя безэкипажными катерами.

«Средства ПВО сбили семь крылатых ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на заводе в Крыму начался пожар после ракетной атаки ВСУ, пострадали 24 человека.

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