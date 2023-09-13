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На заводе в Крыму начался пожар после ракетной атаки ВСУ, пострадали 24 человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-zavode-v-krymu-nachalsya-pozhar-posle-raketnoj-ataki-svu-postradali-24-cheloveka
На заводе в Крыму начался пожар после ракетной атаки ВСУ, пострадали 24 человека
Фото t.me/razvozhaev

Об этом 13 сентября около 3:30 сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Развозжаева, на Севастополь была совершена атака ВСУ.

«ПВО отработало. В районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте. По предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки. Пожару присвоен 4 класс», — написал губернатор Севастополя в своем Telegram.

Позже стало известно, что пожар произошел на южной площадке Севморзавода. В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают оперативные службы. Опасности для гражданских объектов в городе нет.

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