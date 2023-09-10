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Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотников над Черным морем вблизи Крыма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-sbili-8-ukrainskih-bespilotnikov-nad-chernym-morem-vblizi-kryma
Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотников над Черным морем вблизи Крыма
Фото portsinfo.ru

Об этом утром 10 сентября сообщили в министерстве обороны РФ.

Украинские беспилотники самолетного типа в ночь на 10 сентября пытались нанести удар по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Также в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ. Сообщается, что они следовали в направлении Крымского побережья.

Читайте также: ВС РФ уничтожили три беспилотных катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост.

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