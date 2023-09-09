ВС РФ уничтожили три беспилотных катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост

По данным Минобороны РФ, за прошедшую неделю корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера.

В ведомстве уточнили, что беспилотные катера ВСУ были обнаружены в южной части Керченского пролива, они пытались атаковать Крымский мост.

Кроме того, самолеты морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поздно вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября ВСУ попытались атаковать объекты на территории РФ. Для этого они использовали полупогружные безэкипажные катера. Первый украинский беспилотный катер в акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили в 23:15. В 2:10 2 сентября ВСУ предприняло новую попытку, их катер снова уничтожили в море. В 2:20 российские военные уничтожили еще один украинский катер.