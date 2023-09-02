Украинские военные ночью попытались атаковать Крымский мост беспилотными катерами

Поздно вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать объекты на территории РФ. Для этого они использовали полупогружные безэкипажные катера.

Первый украинский беспилотный катер в акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили в 23:15. В 2:10 ВСУ предприняло новую попытку, их катер снова уничтожили в море. В 2:20 российские военные уничтожили еще один украинский катер.

ВСУ направили безэкипажные катера в Черное море для атаки по Крымскому мосту, сообщает Министерство обороны РФ.

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