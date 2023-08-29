Самолет ВКС РФ сбил украинский беспилотник над Черным морем

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию России 29 августа около 12:00 при помощи БпЛА самолетного типа.

Российские военные заметили приближающийся беспилотник противника и своевременно приняли меры для его ликвидации.

«Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», — приводит сообщение Министерства обороны РФ RT.

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