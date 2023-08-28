В Крыму сбили два украинских беспилотника

Вооруженные силы Украины 28 августа около 10:30 снова попытались атаковать территорию России БпЛА самолетного типа.

«Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.

«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА», — написал он в Telegram.

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