В Крыму сбили два украинских беспилотника
Вооруженные силы Украины 28 августа около 10:30 снова попытались атаковать территорию России БпЛА самолетного типа.
«Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.
«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА», — написал он в Telegram.
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