Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Крыму сбили два украинских беспилотника

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-sbili-dva-ukrainskih-bespilotnika
В Крыму сбили два украинских беспилотника
Фото инфоцентр «Крымский мост»

Вооруженные силы Украины 28 августа около 10:30 снова попытались атаковать территорию России БпЛА самолетного типа.

«Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.

«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА», — написал он в Telegram.

Читайте также: российские средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над Крымом в ночь на 25 августа. Девять БПЛА уничтожили, еще 33 беспилотника подавили средствами РЭБ, они потерпели крушение.

Статьи
Ржаной и черный хлеб: польза и кому нельзя
Ржаной и черный хлеб: польза и кому нельзя
Решение принято: 6 шагов, чтобы отказаться от алкоголя
Решение принято: 6 шагов, чтобы отказаться от алкоголя
Какие бывают гепатиты: в чем разница?
Какие бывают гепатиты: в чем разница?
QWERTY нельзя! 10 главных правил информационной безопасности
QWERTY нельзя! 10 главных правил информационной безопасности
Петрушка, укроп и кинза: чем полезны и кому нельзя?
Петрушка, укроп и кинза: чем полезны и кому нельзя?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях