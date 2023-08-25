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Российские средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над Крымом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-sredstva-pvo-sbili-42-ukrainskih-bespilotnika-nad-krymom
Российские средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над Крымом
дрон беспилотник

Ночью 25 августа киевский режим пытался совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России.

Российская система ПВО обнаружила 42 беспилотника.

«В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

В ведомстве уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что несколько БПЛА были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес.

«Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры», — написал Развозжаев в Telegram.

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