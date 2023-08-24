Три украинских беспилотника сбили над Брянской и Калужской областями
Происшествия
24.08.2023 08:01
По данным Минобороны, ночью 24 августа российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника.
«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области», — говорится в сообщении Министерства обороны России в Telegram.
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