Три украинских беспилотника сбили над Брянской и Калужской областями

По данным Минобороны, ночью 24 августа российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника.

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области», — говорится в сообщении Министерства обороны России в Telegram.

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