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Три украинских беспилотника сбили над Брянской и Калужской областями

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-ukrainskih-bespilotnika-sbili-nad-bryanskoj-i-kaluzhskoj-oblastyami
Три украинских беспилотника сбили над Брянской и Калужской областями
дрон беспилотник

По данным Минобороны, ночью 24 августа российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника.

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области», — говорится в сообщении Министерства обороны России в Telegram.

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