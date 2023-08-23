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Украинские беспилотники снова повредили комплекс «Москва-Сити» во время неудачной атаки на столицу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskie-bespilotniki-snova-povredili-kompleks-moskva-siti-vo-vremya-neudachnoj-ataki-na-stolitsu
Украинские беспилотники снова повредили комплекс «Москва-Сити» во время неудачной атаки на столицу
Фото из соцсетей

Ночью 23 августа киевский режим совершил очередную попытку террористической атаки по объектам в Москве.

Два украинских беспилотника уничтожили в воздухе силами ПВО над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием «Москва-Сити». Пострадавших нет, сообщает Минобороны РФ.

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Повреждено остекление и в одной из башен «Москва-Сити», куда попал украинский БПЛА. Кроме того, в жилом доме на 1-м Красногвардейском проезде выбиты окна на уровне второго этажа.

Обломки уничтоженного ночью беспилотника также повредили частный дом и нежилое здание в Химках — в частном доме частично рухнула крыша и выбило стекла, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: на западе Москвы вновь упал атаковавший столицу беспилотник.
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