Украинские беспилотники снова повредили комплекс «Москва-Сити» во время неудачной атаки на столицу

Ночью 23 августа киевский режим совершил очередную попытку террористической атаки по объектам в Москве.

Два украинских беспилотника уничтожили в воздухе силами ПВО над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием «Москва-Сити». Пострадавших нет, сообщает Минобороны РФ.

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Повреждено остекление и в одной из башен «Москва-Сити», куда попал украинский БПЛА. Кроме того, в жилом доме на 1-м Красногвардейском проезде выбиты окна на уровне второго этажа.

Обломки уничтоженного ночью беспилотника также повредили частный дом и нежилое здание в Химках — в частном доме частично рухнула крыша и выбило стекла, сообщает РИА «Новости».