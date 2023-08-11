На западе Москвы вновь упал атаковавший столицу беспилотник
Происшествия
11.08.2023 11:35
О ликвидации беспилотного летательного аппарата 11 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, была осуществлена попытка пролета одного беспилотника.
«В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что на месте работают экстренные службы.
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