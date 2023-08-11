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На западе Москвы вновь упал атаковавший столицу беспилотник

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-sbili-bespilotnik
На западе Москвы вновь упал атаковавший столицу беспилотник
дрон беспилотник

О ликвидации беспилотного летательного аппарата 11 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, была осуществлена попытка пролета одного беспилотника.

«В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на месте работают экстренные службы.

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