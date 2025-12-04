ВС РФ определит территориальную подсудность дела экс-мэра Сочи Копайгородского

Ходатайство об определении подсудности уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины в Верховный суд России подала Генпрокуратура.

По мнению адвоката обвиняемых в получении взяток супругов Елизаветы Меткиной, следствие заинтересовано в проведении судебного разбирательства в Москве.

«Сейчас сложно утверждать, какое решение примет Верховный суд, который назначил дату рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об определении подсудности уголовного дела на 8 декабря. По моей информации, следствие заинтересовано в проведении судебного разбирательства именно в Москве», — сообщила представитель Копайгородских ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-главу Сочи Алексея Копайгородскогой обвиняют в растрате 3,7 млн рублей. В конце декабря прошлого года он стал фигурантом нового уголовного дела. Янине Копайгородской предъявлено обвинение в растрате и посредничестве по взяточничестве.

В середине ноября супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в СИЗО. Однако уже спустя несколько дней отказалась от своего решения.

Генпрокуратура утвердила обвинение Копайгородскому и его супруге в ноябре. Бывший мэр Сочи, его жена и ее помощник Александр Пасунько обвиняются в ряде уголовных преступлений.

По версии прокуратуры, Копайгородский незаконно оформил на свою супругу и подконтрольное лицо два вверенных ему участка земли в Сочи стоимостью не менее 26 млн рублей. Кроме того, бывший градоначальник обвиняется в том, что при участии жены получил взятку в 248 млн рублей.

