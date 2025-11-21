Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Сочи Копайгородскому и его супруге

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, его жена Янина Копайгородская и ее помощник Александр Пасунько обвиняются в ряде уголовных преступлений.

По версии прокуратуры, Копайгородский в период с января 2022-го по март 2024 года незаконно оформил на свою супругу и подконтрольное лицо два вверенных ему участка земли в Сочи стоимостью не менее 26 млн рублей.

Кроме того, бывший градоначальник с марта 2022-го по май 2024 года при участии жены получил взятку в 248 млн рублей от предпринимателей за свое покровительство. Эти деньги чиновник потратил на покупку недвижимости.

В сентябре 2024 года Копайгородская через угрозы заставила одного из свидетелей придерживаться выгодных ей показаний. Также она, пока находилась под домашним арестом, при участии своего помощника Пасунько передала 500 тыс. рублей другому свидетелю за дачу ложных сведений.

Уточняется, что супруги Копайгородские не шли на сотрудничество со следствием и оказывали противодействие расследованию. Уголовные дела в отношении них и их помощника направили в ВС РФ для определения территориальной подсудности.

Одновременно Хостинский районный суд Сочи продолжает рассмотрение антикоррупционного иска к Копайгородскому и аффилированным лицам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-главу Сочи Алексея Копайгородскогой обвиняют в растрате 3,7 млн рублей. В конце декабря прошлого года он стал фигурантом нового уголовного дела. По данным следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, выступавшую как посредник, получил от сочинского бизнесмена взятку в размере более 43 млн рублей. Янине Копайгородской предъявлено обвинение в растрате и посредничестве по взяточничестве.

В середине ноября супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в СИЗО. Однако уже спустя несколько дней отказалась от своего решения.

Подпишись, здесь всегда интересно.