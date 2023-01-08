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Временную переправу для проезда машин обустроили в поселке Каткова Щель в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vremennuyu-perepravu-dlya-proezda-mashin-obustroili-v-poselke-katkova-shhel-v-sochi
Временную переправу для проезда машин обустроили в поселке Каткова Щель в Сочи
Фото t.me/mcusochi

Движение через реку в поселке Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи было ограничено из-за размытия дороги.

Вышедшая из берегов река снесла мост через ручей. Часть села Каткова Щель и СТ «Радуга» были отрезаны от автомобильного сообщения.

Сейчас специалисты оборудовали временную переправу. Движение транспорта восстановлено, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорогу размыло вечером 6 января из-за сильного дождя. Спасатели расчистили русло реки от веток и деревьев. Продолжить восстановление проезда планируют с 9 января.

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