Временную переправу для проезда машин обустроили в поселке Каткова Щель в Сочи

Движение через реку в поселке Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи было ограничено из-за размытия дороги.

Вышедшая из берегов река снесла мост через ручей. Часть села Каткова Щель и СТ «Радуга» были отрезаны от автомобильного сообщения.

Сейчас специалисты оборудовали временную переправу. Движение транспорта восстановлено, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорогу размыло вечером 6 января из-за сильного дождя. Спасатели расчистили русло реки от веток и деревьев. Продолжить восстановление проезда планируют с 9 января.