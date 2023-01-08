Временную переправу для проезда машин обустроили в поселке Каткова Щель в Сочи
Общество
08.01.2023 21:29
Движение через реку в поселке Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи было ограничено из-за размытия дороги.
Вышедшая из берегов река снесла мост через ручей. Часть села Каткова Щель и СТ «Радуга» были отрезаны от автомобильного сообщения.
Сейчас специалисты оборудовали временную переправу. Движение транспорта восстановлено, сообщает МЦУ Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорогу размыло вечером 6 января из-за сильного дождя. Спасатели расчистили русло реки от веток и деревьев. Продолжить восстановление проезда планируют с 9 января.
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