Вышедшая из берегов река смыла мост через ручей в селе Каткова Щель в Сочи
Часть села Каткова Щель и СТ «Радуга» были отрезаны от автомобильного сообщения вечером 6 января. Причиной подтопления стал сильный дождь.
Сообщение о размыве участка на улице Курганной в селе Каткова Щель поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в 19:00.
На месте подтопления работают подразделения ЮРПСО, опергруппа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, АСО Кубань-СПАС, муниципальные аварийно-спасательные формирования. Привлекается 28 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и две единицы техники.
Восстановительные работы начнут, когда уровень воды в ручье спадет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 и 7 января в Сочи пройдут сильные дожди, местами ливни с грозами. Также прогнозируют шквалистое усиление ветра до 20 — 22 м/с. На реках ожидается резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
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