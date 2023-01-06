Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вышедшая из берегов река смыла мост через ручей в селе Каткова Щель в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyshedshaya-iz-beregov-reka-smyla-most-cherez-ruchej-v-sele-katkova-shhel-v-sochi
Вышедшая из берегов река смыла мост через ручей в селе Каткова Щель в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Часть села Каткова Щель и СТ «Радуга» были отрезаны от автомобильного сообщения вечером 6 января. Причиной подтопления стал сильный дождь.

Сообщение о размыве участка на улице Курганной в селе Каткова Щель поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в 19:00.

На месте подтопления работают подразделения ЮРПСО, опергруппа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, АСО Кубань-СПАС, муниципальные аварийно-спасательные формирования. Привлекается 28 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и две единицы техники.

Восстановительные работы начнут, когда уровень воды в ручье спадет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 и 7 января в Сочи пройдут сильные дожди, местами ливни с грозами. Также прогнозируют шквалистое усиление ветра до 20 — 22 м/с. На реках ожидается резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Соцсети: Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии
Соцсети: Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
  2. Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. Из-за дождя отменили все культурно-массовые мероприятия в парках Краснодара
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях