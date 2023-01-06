Жителей Сочи предупредили о ливнях с грозами, сильном ветре и подъеме воды в реках

По прогнозам синоптиков 6 и 7 января в Сочи пройдут сильные дожди, местами ливни с грозами. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20 — 22 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение. В Лазаревском прогнозируется до 70 мм осадков, в других районах — до 50 мм. На реках прогнозируют резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горном кластере ожидается снегопад, на дорогах гололедица.

Все службы города работают в усиленном режиме. Сформировано 96 аварийных бригад. С утра в горных районах ведется обработка дорог противогололедной смесью. К работам готово более 250 единиц снегоуборочной техники. В горном кластере — 90 спецмашин. На расчистку тротуаров и проходов к соцобъектам выйдут 300 человек.

Жителей и гостей курорта просят отказаться от отдыха у воды и не выходить в горы. Работа «Зимних пляжей» на период действия штормового предупреждения приостановлена, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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